O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura aplaude a decisão do Conselho de Ministros- que prorrogou até 31 de março de 2025, o regime transitório do subsídio social de mobilidade para as regiões autónomas para permitir a reforma do sistema.

Eduardo Jesus considera que, pela primeira vez, foi tomada com bastante antecedência. Em reação à notícia avançada há momentos pela Lusa, o secretário regional disse ser importante ter em consideração que o Governo da República criou um grupo de trabalho que envolve as duas regiões autónomas e que está a trabalhar para encontrar uma solução à que, hoje em dia, temos em vigor.

O governante madeirense afirma que importava que o modelo atual se mantivesse para garantir que os reembolsos que têm vindo a ser realizados até este momento possam ser feitos até que essa nova solução venha a ser encontrada. Ainda assim, Eduardo Jesus diz que a prorrogação até março - quando o Governo da República quer tudo resolvido até o final de setembro- visa evitar qualquer atrapalho ao processo, defendendo os interesses dos residentes e viajantes.

”No Governo do Partido Socialista, nunca foi possível fazer a prorrogação com esta antecedência”, lembra o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura. “Foi tudo atendido com antecipação para que se possa viver com tranquilidade até ao novo modelo e que esse novo modelo corresponda ao que as regiões querem”, finalizou.