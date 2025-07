No próximo dia 9 de agosto, para assinalar o 4º aniversário deste projeto, o Centro Interpretativo Ecos Machico (CIEM) está a organizar o regresso dos ‘Passeios com Memórias’. Trata-se de uma visita interpretativa onde serão partilhadas informações sobre diferentes Ecossítios, dando a conhecer o que de melhor o município tem para oferecer.

“Com portas abertas ao público desde 2020, o CIEM continua ativamente a implementar os seus objetivos e ações de promoção e sustentabilidade do concelho de Machico. O CIEM passou a ser ponto de paragem não só para os locais, como também para quem visita Machico em busca de informações turísticas”, refere nota da Associação Insular de Geografia.

Para esta sessão, será promovida uma caminhada pela freguesia do Caniçal, nomeadamente pela Ponta do Bode, o Cabeço da Cancela, as Dunas da Prainha e a emblemática Prainha. Mais do que uma visita, esta será “uma manhã de partilha de histórias, memórias e vivências ligadas ao território de Machico”, lê-se ainda.