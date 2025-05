Bom dia! É quarta-feira!

* Encerra hoje a discussão do Programa do XVI Governo da Região Autónoma da Madeira. Neste terceiro dia, a reunião plenária de continuação da apreciação do Programa de Governo está marcada para as 9h00. O encerramento da apreciação do programa e votação da respetiva moção de confiança está previsto para as 15h00.

* Hoje assinala-se o Dia do Município de Machico. Pelas 9h00, decorrerá a homenagem aos antigos combatentes, seguindo-se do hastear das bandeiras, nos Paços do Concelho, pelas 9h30. Às 10h00, decorre a sessão solene, no Jardim do Solar do Ribeirinho.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* ‘Do Asilo à Inovação... 100 Anos de Hospitalidade’ é o mote das VI Jornadas Hospitaleiras de Saúde Mental, que decorrerão entre hoje e amanhã, na Casa de Saúde Câmara Pestana, no âmbito da celebração dos 100 anos da chegada das Irmãs Hospitaleiras à Madeira e da sua presença ao serviço da saúde mental na ilha. A sessão de abertura das Jornadas está agendada para as 10h30, e contará com a presença da secretária regional da Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas.

* O Art Center Caravel acolhe, a partir de hoje, a exposição ‘Dupla Dicotomia’, uma mostra que junta os artistas Tomás Fernandes Leonardo e Miguel Pinto Outeiro (Appollo) num diálogo visual entre opostos. A inauguração está marcada para as 17h00 e a entrada é livre.