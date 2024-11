No passado dia 13 de novembro, pelas 17 horas, a DTIM – Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira – dinamizou no Hotel Barceló Funchal Oldtown, a conferência “Data Science - boas práticas no contexto empresarial e público”. A conferência foi proferida por Jorge Caldeira, reconhecido pelo seu vasto currículo e profundo conhecimento em ciência de dados e gestão estratégica, o qual se encontrava da Madeira, a convite da DTIM, a dinamizar formação em Microsoft Power BI.

A conferência, que contou com mais de sete dezenas de participantes, tanto do sector privado como público, foi uma oportunidade para os presentes conhecerem as melhores práticas e inovações em ciência de dados, com foco em Big Data e Data Stores, explorando como se pode otimizar processos, melhorar a tomada de decisão e promover uma cultura organizacional orientada por dados. Uma das boas práticas evidenciadas foi o Dashboard das Estatísticas da Educação da RAM, disponibilizado pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através do Observatório de Educação da RAM (OERAM).

A sessão proporcionou insights únicos para otimizar processos e aumentar a eficácia tanto em organizações públicas, quanto privadas, abordando ferramentas de Business Intelligence e o uso de IA (como o Copilot) para suporte avançado à decisão.