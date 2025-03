O Nacional perdeu hoje por 1-0 no reduto do Santa Clara, em partida a contar para a 27.ª jornada da I Liga de futebol, que foi disputada no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

O único golo do encontro foio anotado aos 3 minutos de jogo, por intermédio de João Costa, no aproveitamento de uma má abordagem do central Zé Vitor, no coração da área nacionalista.