Nelson Santos, conhecido Vigilante da Natureza madeirense que se dedica ao artesanato com a produção de ‘souvenirs’ em pedra, vai participar na Parallax Art Fair de Los Angeles, no estado americano da Califórnia, que abre as portas entre 27 e 28 abril.

Será a segunda participação internacional do artesão madeirense que começou a vender peças à base de resina para depois se dedicar quase em exclusivo aos trabalhos próprios usando pedra da Madeira, nomeadamente o basalto. O artesão, refira-se, já apresentou os seus trabalhos na Parallax de Londres.

Ao longo do ano, Nelson Santos vende os seus ‘souvenirs’ numa roulotte, no Miradouro da Ponta do Rosto, antes da Quinta do Lorde, no Caniçal. A elaboração dos artigos conta ainda com o apoio da companheira Alice.