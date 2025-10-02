MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

DTIM promove cursos sobre IA e de Business English

    DTIM promove cursos sobre IA e de Business English
    DTIM promove cursos sobre IA e de Business English
Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
02 Outubro 2025
20:50
Comentários

A DTIM tem inscrições abertas para quatro cursos relacionados com a Inteligência Artificial (IA), totalmente online e em horário pós-laboral.

‘O Futuro do Trabalho: IA e Psicologia Organizacional’; ‘Automação Avançada de Tarefas Administrativas com IA’; ‘Dinamizar a Educação com IA’ e ‘Legislação, Ética e Governação da IA’ são os temas.

A DTIM justifica o interesse destes cursos no pressuposto de que “a IA não é só tecnologia é uma ferramenta de transformação para educadores, líderes, psicólogos, gestores e profissionais de todas as áreas.Educadores, líderes, psicólogos, gestores e profissionais de todas as áreas”.

A mesma entidade está a receber inscrições para um curso de Business English, também 100% online, com um total de 60 horas de formação certificada (IEFP + padrões TEFL).

‘Introdução ao inglês de negócios’; ‘Comunicação escrita profissional’; ‘Reuniões e discussões’, ‘Apresentações e oratória’; ‘Negociações, Networking’, ‘Projeto Final’, são os módulos.

Os interessados podem fazer a pré-inscrição aqui.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas