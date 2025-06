Entre os dias 23 e 27 de junho, a DTIM - Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira - recebeu a visita de Atilas Cardozo da Silva, do Rectorat Région Académique de Guyane, organismo público responsável pela educação na região da Guiana Francesa, organismo que depende diretamente do Ministre de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, de França. Atilas Silva, para além de trabalhar diretamente com o mais alto responsável pela educação nesta Região Ultraperiférica é ainda a responsável pela DAREIC - Delegação Académica para as Relações Europeias e Internacionais e da Cooperação.

Segundo explica a DTIM, esta visita a pedido desta entidade da Guiana, “reveste-se da maior importância na presente data, tendo em atenção que a próxima Presidência da Conferência dos Presidentes das RUP (CPRUP) será exercida pela RAM”.

A semana cumpriu um programa prévio, com visitas a várias entidades da Madeira, tendo em conta um conjunto de objetivos, entre os quais se destaca a pretensão da Guiana de desenvolver um projeto conjunto com Regiões Ultraperiféricas (RUP) de França, Portugal e Espanha. No último dia da visita teve lugar na sede da DTIM a conferência “A Educação na Guiana Francesa – a única RUP na América do Sul”, dinamizada por Atilas Silva, destinada particularmente a uma delegação do CFR - Centro de Formación e Recursos da Coruña, que nessa semana também visitaram a DTIM, bem como a outros interessados na temática.