A Direção Regional do Ordenamento do Território (DROTe) marca presença na 68.ª edição da Feira Agropecuária, que se realiza na Santa do Porto Moniz nos dias 11 a 13 de julho, com uma participação orientada para a promoção da valorização do território e da modernização administrativa ao serviço dos cidadãos.

Segundo o comunicado da Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura, “no certame, a DROTe irá divulgar os serviços prestados pelo BUPi – Balcão Único do Prédio, uma plataforma inovadora que permite aos proprietários identificar, de forma gratuita, os seus terrenos rústicos e mistos, garantindo maior transparência, segurança jurídica e proteção da propriedade. Esta iniciativa visa facilitar o processo de registo dos prédios, reforçando a coesão territorial e promovendo o desenvolvimento sustentável, nomeadamente em áreas rurais como a do concelho do Porto Moniz.

Paralelamente, a equipa da DROTe realizará demonstrações práticas com Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), apresentando as múltiplas aplicações desta tecnologia na produção de informação geográfica. As demonstrações visam evidenciar o contributo dos drones em áreas como a elaboração de cartografia, monitorização ambiental, apoio à agricultura de precisão ou prevenção de riscos naturais.

A presença da DROTe na Feira Agropecuária integra-se numa estratégia mais ampla de proximidade com a população e os agentes locais, promovendo a literacia territorial e o acesso a serviços públicos digitais que apoiam uma gestão mais eficiente e informada do território.

Durante os dois dias do evento, técnicos da Direção Regional estarão disponíveis para esclarecer dúvidas, prestar esclarecimentos sobre o processo de identificação de prédios no BUPi e demonstrar, ao vivo, como a tecnologia pode ser aliada da sustentabilidade e da resiliência territorial, reforçando o compromisso da DROTe em colocar o conhecimento geográfico ao serviço da Região Autónoma da Madeira e das suas comunidades locais”.