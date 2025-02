O Porto do Funchal recebe, neste fim de semana, três navios de cruzeiro. Dois deles - o Ventura e o Mein Schiff 5- estão desde esta manhã no cais sul, aguardando-se a chegada, às 18h00, do Ambition, que pernoita na Madeira e parte amanhã, ao fim da tarde.

Segundo informação da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, os dois navios em porto estão a movimentar 7 695 pessoas, dos quais, 5 603 são passageiros.

O Ventura está a percorrer o chamado corredor atlântico, num cruzeiro de 12 noites iniciado, em Southampton, no passado dia 11, com escalas agora no Funchal, depois, Tenerife, Las Palmas, Lanzarote, Lisboa e Southampton, onde termina a viagem a 23 de fevereiro.

A bordo, viajam 3 090 passageiros e 1 177 tripulantes. O navio fica 10 horas na Madeira e parte às 16h30 para Canárias.

O Mein Schiff 5 , um dos 8 navios posicionados na rota da CAI (Cruise Atlantic Islands), traz à Madeira 2 513 passageiros e 915 tripulantes.

O navio chegou de Tenerife, faz uma escala de 16 horas no Funchal e sai às 22h00 para Fuerteventura, no âmbito do cruzeiro de 14 noites que começou, em Tenerife, com escalas no Mindelo, Praia, novamente, Tenerife, agora, no Funchal, seguindo-se Fuerteventura, Grã-Canária, La Gomera e Tenerife, termina da viagem a 20 de fevereiro.

Já o Ambition está quase a terminar uma viagem transatlântica de 45 dias que se iniciou em Tilbury, Londres, a 9 de janeiro, com escalas na Ilha Terceira, Ponta Delgada, Antígua, St. Kitts, Cuba, Jamaica, Curaçau, Tobago, Grenada, Barbados, Funchal, Lisboa, Porto e Tilbury, onde acaba esta viagem a 23 deste mês de fevereiro.

A bordo, traz 1 146 passageiros e 504 tripulantes. Sai amanhã, pelas 19h00, após uma escala de 25 horas na Madeira.