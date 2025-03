Entre os dias 3 e 9 de março, dois comandantes da Região Autónoma da Madeira frequentaram o Curso de Posto de Comando Operacional – Iniciação, uma formação realizada no Centro de Realidade Virtual da Escola Nacional de Bombeiros (ENB) em Sintra.

A informação foi avançada pelo gabinete de comunicação do Serviço Regional de Proteção Civil, que adianta que este curso, integrado no plano anual de formação, tem particular relevância para o programa de aprontamento do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), uma vez que “visa dotar os participantes de competências essenciais para a gestão de operações de combate a incêndios entre outras emergências, com foco nas funções de comando e controlo”.

A formação contemplou uma componente teórica e simulações práticas em cenários de realidade virtual, preparando os comandantes para liderar em cenários críticos e de elevado risco.

É adiantado ainda que um dos objetivos do protocolo estabelecido com a ENB no passado dia 17 de fevereiro, por ocasião do 43.° aniversário do SRPC, IP-RAM, será operacionalizar um centro de realidade virtual na Região.