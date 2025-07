O projeto Erasmus+ ‘My Robot My LearnMate’ concluiu com sucesso o encontro de dois dias em Berlim, que decorreu de 30 de junho a 1 de julho de 2025, revelou a Escola Básica com Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro, um dos parceiros do projeto, que destacou a presença de dois docentes – Carlos Constante e Pedro Freitas – para avançar nos objetivos da iniciativa de integrar a robótica e particularmente o robô humanoide NAO em ambientes educacionais.

O encontro começou com a receção aos participantes e um resumo do progresso do projeto. A manhã centrou-se em discussões sobre os principais desenvolvimentos do projeto e estratégias futuras. Durante a tarde, realizou-se uma visita aos laboratórios de robótica da BHT (Berliner Hochschule für Technik) onde os docentes tiveram oportunidade de experienciarem desenvolvimentos e aplicações de robôs humanoides, realça a escola, num comunicado enviado às redações.

O segundo dia foi dedicado à apresentação de vários cenários de aprendizagem com recurso ao robô NAO e o software Choregraphe, cada um concebido com um contexto de aplicação claro, objetivos de aprendizagem e papéis definidos para professores, alunos e robô. Os participantes depois de terminarem o curso online de professores, receberam os seus Certificados de Formador. Seguiu-se uma sessão prática onde foram abordados aspetos avançados, como a ligação do robot NAO ao ChatGPT. Os parceiros trabalharam em colaboração em grupos específicos aperfeiçoando os cenários existentes ou desenvolvendo novos cenários de aprendizagem.

De acordo com a mesma nota, o projeto promove a educação digital e inclusiva com um forte foco na sustentabilidade, apoiando as competências dos alunos na resolução de problemas e na colaboração.