Dois casais do Porto, agora de férias na Madeira, assumem-se como seguidores assíduos do programa ‘Estrada Regional’, difundido em todas as plataformas informativas do JM e rádio 88.8 JM FM.

Sem terem ligação à Madeira, Sandra Sousa, Ângelo Fontão, Mónica Mateus e Paulo Marques foram atraídos, pela ‘Estrada Regional’, para as qualidades do destino, nomeadamente no que se refere à gastronomia madeirense e alguns dos locais menos conhecidos da ilha.

Na visita de uma semana iniciada na última segunda-feira, os turistas seguiram, aliás, alguns dos percursos ‘guiados’ pelo Diogo Anastácio de Sousa, ao longo das descrições com humor e descontração que convidam os leitores, os ouvintes e os internautas por esta estrada fora, nos trilhos da Madeira.

Ora, estar na Madeira, conhecer o programa, mas não conhecer o jornal e o responsável pela ‘Estrada Regional’ parecia inadmissível para os turistas, que estiveram de visita ao nosso jornal, com o intuito de cumprimentar também o Diogo Anastácio de Sousa.

Os dois casais, que jantam juntos uma vez por semana, para assistir ao programa, prometeram continuar a visitar a Madeira e a percorrer as sugestões do ‘Estrada Regional’.