Direção Regional de Educação acolhe professores e alunos no âmbito do projeto GROW

A Direção Regional de Educação recebe, entre 2 e 6 de dezembro, um grupo de professores e alunos de vários países europeus, nomeadamente da Roménia, Grécia, Itália e República Checa, no âmbito do projeto denominado GROW – Get Responsible for the Outside World – Projeto financiado pela União Europeia.

O projeto decorre através do Programa Erasmus +, que envolve 5 países, com a parceria da Direção Regional de Educação da Região Autónoma da Madeira. Esta visita decorrerá entre 2 e 6 de dezembro de 2024.

A receção a este grupo terá lugar no próximo dia 2 de dezembro na Escola Básica com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo, pelas 9:30 horas, segundo informou, em comunicado, o Gabinete do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

Ao longo da semana, decorrerão várias atividades em diferentes escolas da RAM, complementadas pela visita a alguns postais da Região. Tendo em conta que, um dos objetivos do Programa Erasmus + é a possibilidade de intercâmbios internacionais, com o propósito da partilha de vivências educativas e culturais enriquecedoras, intentamos também promover junto dos nossos parceiros europeus o património material e imaterial da Região Autónoma da Madeira.

Este projeto envolve várias mobilidades, sendo esta deslocação à Madeira a primeira do projeto. Estão envolvidos 14 professores e 26 alunos do ensino básico (11-14 anos), além do grupo da Direção Regional e Educação (5). Esta mobilidade será uma experiência enriquecedora, que envolve formação para os professores e atividades para os alunos, que durante este período terão a oportunidade de socializar com os alunos da Escola Básica com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo.

Este projeto tem como objetivos: Desenvolver competências-chave através do envolvimento em atividades ao ar livre; favorecer a inclusão, a igualdade e a não discriminação; alterar padrões de comportamento, através da aquisição de conhecimentos, competências e valores que conduzam para a proteção e valorização do ambiente, através do conhecimento contextualizado.

Este intercâmbio promove a internacionalização das instituições de educação, e constitui-se, também, como uma oportunidade única para que os participantes explorem novas abordagens e ampliem os seus conhecimentos de forma a melhorar o ensino e a aprendizagem na RAM.

Este evento conta com a presença do Diretor Regional de Educação, Marco Gomes, e da Direção da Escola Básica com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo.