A Direção Regional da Saúde, em articulação com o SESARAM, promove um rastreio gratuito visual da retinopatia diabética. A atividade destina-se a todos os diabéticos com idade igual ou superior a 12 anos.

Nesse sentido, a entidade aponta que, caso seja convocado/a por carta, via telefónica (chamada ou SMS) ou por e-mail, deve participar.

“A Diabetes é como uma epidemia crescente, global e preocupante. O seu carácter crónico, associado ao envelhecimento da população é responsável pelo aumento da sua prevalência assim como das suas complicações”, indica, lembrando que entre as várias complicações da diabetes a retinopatia diabética assume particular destaque.

“Sabe-se qua o diagnóstico precoce desta condição poderá diminuir os casos de retinopatia grave e de cegueira associados à diabetes”, incita

Veja algumas das informações disponibilizadas pela Direção regional sobre o assunto:

Rastreio Visual da Retinopatia Diabética

A quem se destina?

Todos os diabéticos, com idade igual ou superior a 12 anos.

Qual é a periodicidade deste rastreio?

O rastreio deve ser repetido a cada dois anos.

Como é convocado(a)?

A convocatória é feita por carta, via telefónica (chamada ou SMS) ou por e-mail.

Qual é o procedimento/teste de rastreio?

O teste primário de rastreio é a retinografia. O exame é feito por um técnico especializado nos centros de saúde da área de residência.

Como é comunicado o resultado?

Os resultados são comunicados por carta, via telefónica (chamada ou SMS) ou por e-mail.

Qual é o seguimento, em caso de resultado positivo?

Se o resultado do exame for positivo, será convocado(a) para uma consulta de oftalmologia, para a realização de exames adicionais. As situações em que se confirme uma Retinopatia Diabética com necessidade de tratamento são acompanhadas no Serviço de Saúde da RAM (SESARAM, EPERAM).

Tem dúvidas ou não consegue responder à convocatória?

Contacte o Centro de Rastreios da RAM (Centro Dr. Agostinho Cardoso) através do e-mail: rrd@sesaram.pt ou pelo tef.: 291 149 020.