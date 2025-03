Bom dia!

- Entre as 10h00 e as 12h00, no Espaço do Artesão, no Campanário, pode assistir a uma demonstração ao vivo com a presença de seis artesãos. Esta iniciativa celebra o Dia Mundial do Artesão.

- Na Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira começa às 9h30 a Atividade de Formação e Cooperação do Erasmus+.

- O VIII Encontro Regional SeguraNet ‘Ambiente Digital Seguro’ arranca às 10h30, na sala de sessões da Escola Secundária de Francisco Franco.

- Às 11h00, à Estrada de Santo António da Serra nº 529, Santo António da Serra, Santa Cruz, realiza-se a apresentação do ‘Lar e Centro de Dia Solar do Santo’.

- Pelas 15h00, a Câmara Municipal do Funchal assina 24 protocolos de apoio ao associativismo e a atividades de interesse municipal na área social.

- A assinatura do protocolo de cooperação entre a Federação dos Bombeiros da RAM e a ATLANTIDOMUS – Cooperativa de Habitação Económica Atlântica, CRL está agendada para as 16h00, na Praceta 1 da Rua da Venezuela, 45, na Nazaré, Funchal.

- Em Câmara de Lobos, no Largo de São Sebastião nº 6, pelas 17h00, a abertura da loja DS Crédito/DS Seguros.

- No Madeira Tecnopolo, às 18h00, realiza-se a abertura do Mercado de Automóveis Usados. De referir que a feira está aberta ao público das 10h00 às 22h00.