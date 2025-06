O secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, disse hoje que a produção de energia renováveis atingiu 28%, em 2023, em 2024, chegou aos 33,7% ou 918 gigawatts e que este ano foi atingido um pico de 47,8% de produção.

A meta do governo e chegar aos 55%, em 2030, em linha com as diretrizes da União Europeia.Pedro Rodrigues disse que a capacidade de produção energética ainda vai aumentar mais.Nos últimos 10 anos, os investimentos da Empresa de Eletricidade da Madeira foram apenas em energias renováveis.

Quanto ao desafio de a Madeira ter apenas energias renováveis, Francisco Taboada, presidente da Empresa de Eletricidade da Madeira, disse que a Madeira terá de manter energia térmica, como forma de garantir segurança ao sistema.