Bom dia!

Espreite a agenda neste Dia Internacional Mundial da Mulher.

- Para esta sexta-feira, a Feira do Livro do Funchal convida os madeirenses a usufruírem de uma oferta literária, musical e animação itinerante. Tome nota:

* 10h30, Dois dedos de conversa com Nuno Barros e dramatização do livro ‘Firmino e a Aventura no parque da Fantasia’, EB1/PE da Quinta Grande

* 15h00, espetáculo ‘Esquadrão Amor’, com Pedro araújo, Marta Garcês e Laura Aguilar

*16h00, lançamento do livro ‘Cabeça Muda’, de Cláudia Lucas Chéu com Paula Erra. Thaianne Anjos e Celina Pereira.

* 17h00, lançamento do libro ‘Violências e Violência de Género: Prevenção Primária com Crianças do jardim de Infância e 1º Ciclo’, com Margarida Pacheco, José Botelho e Joana Martins

*18h00, SPOKEN WORD com Carolina Rodrigues, Genesis Garcia e Alice Neto Sousa

*20h00, o concerto ‘A minha história é outra e começa agora’, da Associação New Classic, com Mariana Camacho e Madalena Caldeira.

- O Sindicato dos Professores da Madeira promove, às 10h00, uma concentração de docentes, em frente à Secretaria Regional de Educação, no âmbito da Jornada de Professores na Campanha, promovida pela sua Federação, a FENPROF.

- Começa às 10h00, junto da entrada do Centro Comunitário do Funchal, na Avenida Calouste Gulbenkian, um peddy-paper ‘Mulheres à Descoberta do Risco’. A entrega de prémios é na Praça do Município, por volta das 12h30.

- Acontece às 10h30, na Junta de freguesia de São Martinho, o hastear da bandeira Eco-Escolas.

- Pelas 12h00, a cerimónia comemorativa dos 100 anos da inauguração oficial da Casa de Saúde São João de Deus, no Caminho do Trapiche, em Santo António.

- Às 14h30, no salão nobre dos Paços do Concelho do Funchal, vai decorrer uma cerimónia de distinção às mulheres da cidade, dinamizada pelo Conselho Municipal para a Igualdade de Género e Não Discriminação.

- Pelas 15h30, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, Rua do Matadouro, a inauguração da exposição ‘50 anos de Abril: Evolução das Mulheres e os Direitos Humanos’.

- A homenagem às Bordadeiras de Casa, no Hotel Barceló Funchal OldTown, está agendada para as 17h00. A iniciativa abre com uma exposição sobre o ‘Bordado Madeira’.

- Às 18h00, o Sindicato dos Professores da Madeira comemora o Dia da Mulher, na Calçada da Cabouqueira nº 22, com um momento musical ao vivo, a apresentação da coletânea (As) palavras que somos, SPM - 45 anos, 45 textos, a que se seguirá a tertúlia ‘Professoras de Abril’ e um jantar convívio.

- No Teatro Municipal Baltazar Dias, pelas 19h00, o espetáculo ‘Linha’, de Diana Duarte e Luis Daio.

- O 37.º Festival de Música da Madeira decorre às 21h00, na igreja São João Evangelista, com um recital de Trompete com Luís Granjo e Órgão com a madeirense Laura Silva Mendes.

- Às 21h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, o concerto protagonizado pela Orquestra de Bandolins da Madeira.