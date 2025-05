Com o Dia da Criança prestes a chegar, o Forum Madeira, em parceria com os cinemas NOS, está a oferecer 50 bilhetes duplos para assistir ao filme ‘Lilo & Stitch’.

“Sendo a dupla de amigos ‘Lilo & Stitch’ um verdadeiro sucesso entre a geração mais nova, o Forum Madeira não podia deixar passar a oportunidade de oferecer às crianças que visitam o centro comercial um momento especial de cinema juntamente com a sua família”, refere o centro comercial, em comunicado.

Entre os dias 26 a 29 de maio, os clientes do Forum Madeira deverão inscrever-se na APP do centro comercial, preenchendo um formulário de participação no passatempo. Os primeiros 50 participantes serão os grandes vencedores, recendo um bilhete duplo, válido para uma criança e um adulto, que poderá ser levantado e utilizado no dia 31 de maio ou 1 de junho.

No dia 30 de maio, os vencedores deste mega passatempo serão contactados via e-mail pelo Forum Madeira, podendo levantar, posteriormente, os seus vouchers no Balcão de Informações do centro comercial.