Dez alunos do 1º ciclo foram premiados no âmbito do VIII Concurso de Expressão Plástica – ILLUSION, uma iniciativa da Direção de Serviços de Educação Artística, com o apoio da empresa Delta Cafés, cuja entrega de prémios decorreu esta tarde, no Espaço EntreArte, na entrada da Secretaria Regional de Educação.

Chloé Silva, da EBS/PE/C Bispo D. Manuel Ferreira Cabral; Isabella Serrano, da EB1/PE São Martinho; Mariana Piçarra, da EB1/PE/C Santa Cruz; Amanda Rodrigues, da EB1/PE Boliqueime; Tiago Silva, da EB1/PE do Covão e Vargem; Inês Santos, da EB1/PE de Câmara de Lobos; Nicole Andrade, da EB1/PE Areeiro e Lombada; Beatriz Gonçalves, da EB1/PE da Serra de Água; Camila Sequeira, da Escola Maria Eugénia Canavial e Simão Vale, da EB1/PE do Monte foram os selecionados pelo júri, de um total de 337 trabalhos provenientes de 35 escolas da Região Autónoma da Madeira. Ao júri coube a árdua tarefa de selecionar os 10 trabalhos vencedores.

O secretário regional de Educação destacou a elevada participação dos alunos neste concurso, elogiando o talento artístico das crianças e o acompanhamento dos encarregados de educação na promoção da criatividade dos discentes.

Jorge Carvalho prestou ainda um agradecimento à equipa da Direção Regional de Educação, não só pela organização do concurso, como de vários eventos que mostram as capacidades dos alunos. Como exemplo, disse que esteve de manhã num evento tecnológico, à tarde num artístico e, amanhã, estará na Semana Regional das Artes, demonstrações da competência e capacidade criadora da DRE, em prol dos alunos da Região.

Por fim, elogiou novamente os alunos, em particular os premiados pela Delta Cafés, que terá os desenhos dos alunos expostos em pacotes de açúcar nos estabelecimentos da Região.

Refira-se que o concurso promove e valoriza a área das Artes Visuais no currículo do 1.º ciclo do ensino básico através da criação de uma edição especial de dez pacotes de açúcar com ilustrações de crianças. “Com o objetivo de formar cidadãos criativos e ousados, as ilustrações, baseadas na Op Art, que explora efeitos visuais de movimento, foram realizadas com apenas três cores: amarelo, roxo e branco. Tratou-se, à semelhança de outros anos, de um desafio muito interessante, uma vez que os alunos não estão habituados a esta limitação pictórica (apenas três cores planas, sem gradação), mas que proporciona e potencia explorações plásticas únicas.

O resultado foram composições visuais apelativas, originais e muito criativas. Procura ainda incentivar a imaginação infantil, dando protagonismo às crianças no processo criativo e valorizando suas aptidões artísticas”; descreve a SRE.