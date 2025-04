O reeleito reitor da Universidade da Madeira defendeu, em entrevista ao JM publicada hoje, que o Governo Regional deveria financiar diretamente a Universidade da Madeira, indo além do contrato-programa que já mantém.

Sílvio Fernandes considera que a Madeira é a principal beneficiária da existência da instituição, que hoje é um dos motores de desenvolvimento regional, e que, por isso, deveria ajudar a UMa, mesmo sem haver um regime de dupla tutela.

O JM convida os seus leitores a refletirem sobre esta proposta do reitor, lançando um inquérito com a pergunta do financiamento direto.

São dadas quatro possíveis respostas na votação que já está aberta.

