A Madeira apresentou, em abril, o maior recuo homólogo no número de desempregados inscritos no Instituto de Emprego da Madeira (IEM), segundo dados publicados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

O recuo no desemprego na Região, em termos homólogos, foi de 10,7%, o equivalente a menos 759 desempregados. A nível nacional, Centro (+0,8%) e Algarve (+1,1%) foram as únicas regiões a registarem acréscimos neste indicador.

Na comparação entre abril e março deste ano, a Madeira apresentou uma quebra da ordem dos 4,0%. No final de abril, estavam inscritos no IEM 6.333 desempregados, o que corresponde a menos 262 inscritos face ao mês anterior.

De referir que em abril, comparativamente a março, o desemprego decresceu 4,8% no País, com as regiões do Algarve (-23,5%), do Alentejo (-12,1%) e dos Açores (-5,2%) a registarem as descidas mais significativas, seguindo-lhes a Madeira na quarta posição (-4,0%).