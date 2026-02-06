Deputados madeirenses apresentam soluções conjuntas para desafios atlânticos

Os deputados madeirenses, de todas as forças políticas representadas na ALRAM, que participam até hoje na décima edição das Jornadas Parlamentares Atlânticas, em Cabo Verde, apresentaram soluções conjuntas para os desafios atlânticos.

No Grupo de Trabalho I – Modelo de Cooperação para o Desenvolvimento e os Novos Desafios, os debates centraram-se na valorização da importância geoestratégica e geopolítica das regiões atlânticas, defendendo a criação de novas plataformas de cooperação institucional permanente, nomeadamente o Comité das Regiões da Macaronésia. O grupo sublinhou ainda a defesa das medidas específicas previstas no artigo 349.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o reforço da autonomia na gestão de fundos europeus, a mobilidade aérea e marítima, a inovação tecnológica e a democratização do acesso à internet, com Cabo Verde assumido como parceiro estratégico no Atlântico. A Madeira esteve representada pelos deputados Brício Araújo e Paulo Cafôfo, que contribuíram para propostas orientadas para a coesão atlântica, a competitividade regional e a projeção internacional da Região.

O Grupo de Trabalho II – Sustentabilidade Económica e Conetividade, presidido pelo deputado madeirense Bruno Melim, analisou os principais constrangimentos estruturais das regiões insulares, como a insularidade, a distância aos mercados e os elevados custos de mobilidade e logística. Os trabalhos organizaram-se em torno da economia azul e circular, mobilidade e conectividade digital, turismo e setores emergentes, e setor primário e autonomia alimentar, resultando em propostas dirigidas à União Europeia para o reforço dos instrumentos financeiros, investimento em infraestruturas de transporte e digitais, promoção de um turismo sustentável e valorização da produção local. A Madeira contou ainda com a participação dos deputados Jaime Filipe Ramos e Gonçalo Maia Camelo, que contribuíram para soluções conjuntas no espaço macaronésico.

No Grupo de Trabalho III – Energia, Clima e Resiliência do Território, os debates incidiram sobre os desafios ambientais e climáticos das regiões insulares, abordando áreas como a proteção da biodiversidade, a prevenção de riscos, a transição energética, a gestão do mar e o ordenamento do território. As conclusões apontam para a necessidade de uma intervenção política conjunta junto da União Europeia, o reforço de mecanismos de compensação pelos esforços de conservação e políticas específicas para responder aos impactos das alterações climáticas. A Assembleia Legislativa da Madeira esteve representada pela Vice-Presidente Rafaela Fernandes e pelo deputado Miguel Castro, contribuindo para estratégias comuns de sustentabilidade e resiliência territorial.

Por sua vez, o Grupo de Trabalho IV – Educação, Cultura e Bem-Estar Social promoveu uma reflexão aprofundada sobre os desafios sociais e humanos das regiões atlânticas, destacando a educação, a inclusão social, a habitação, a saúde mental, o combate às dependências e a valorização da identidade cultural como pilares de coesão. Entre as orientações estratégicas salientam-se a criação de redes educativas e culturais atlânticas, o reforço da mobilidade estudantil e docente, a inovação digital e políticas integradas de inclusão e igualdade. A Madeira esteve representada pelas deputadas Mariusky Spínola, que assumiu as funções de relatora, Cláudia Perestrelo e Sara Madalena, contribuindo para afirmar a Macaronésia como um espaço de cooperação, inovação social e desenvolvimento sustentável centrado nas pessoas.