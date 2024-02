Defensores do teleférico do Curral das Freiras promovem concentração este domingo

Desta vez, serão os defensores do teleférico do Curral das Freiras que sairão à rua para enaltecer a importância deste que afirma ser “o maior investimento privado e o melhor projeto do crescimento da economia rural” da freguesia.

A concentração está agendada para o próximo domingo, dia 3 de março, pelas 10 horas, estando a ser promovida em diferentes redes sociais, numa publicação em que são elencados alguns argumentos que procuram justificar a defesa deste projeto.

Um deles é, desde logo, o investimento privado de 47 milhões de euros, que motiva este movimento de apoio a desafiar os opositores do projeto a apresentaram “uma alternativa que promova de forma igual a economia local”.

O “desenvolvimento económico e social do Curral e Jardim da Serra, como pontos turísticos obrigatórios”, os cerca de 40 postos de emprego diretos, a par dos indiretos, criados na zona de implementação do teleférico, com salários acima da média, o “aumento de visitantes que levará a melhorar os acessos e infraestruturas” e a instalação do teleférico como “incentivo à fixação de população” são outras das justificações avançadas.

Por último, destaca este movimento, este investimento traria “maior estabilidade social e fortalecimento da cultura, valorizando tradições, costumes e a gastronomia local”, para além de que o projeto em causa irá garantir “as melhores práticas ambientais e a proteção da flora e da fauna”.