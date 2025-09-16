Debate JM: “A reposição do barco, em janeiro tem, de existir”, diz Luís Bettencourt

Habitação, urbanismo e mobilidade são os pilares da candidatura de Luís Bettencourt (UNE), à Câmara do Porto Santo. O candidato propõe a construção de 40 fogos através de uma cooperativa, para enfrentar a crise habitacional agravada pelo alojamento local.

“Hoje, é praticamente impraticável um jovem conseguir uma habitação. Isso é uma das primeiras situações em que nos vamos debruçar e há poucos dias apresentei um terreno, caso seja eleito, onde se poderão construir 40 fogos através da cooperativa”, disse o candidato.

Critica ainda a falta de soluções para a ligação marítima com o Funchal, defendendo a reposição urgente do ferry em janeiro e a igualdade tarifária entre porto-santenses e madeirenses.

“A reposição do barco, em janeiro tem, de existir. Andamos constantemente numa luta com a mobilidade. Tudo isso é importante, mas há discriminação com o Porto Santo, não só com mercadorias, mas como os passageiros”, explanou.

Acompanhe nas plataformas digitais o debate autárquico dedicado ao concelho do Porto Santo, uma iniciativa do JM e da rádio JMFM, em parceria com o canal NaMinhaTerra TV. Em estúdio estão Nuno Batista, candidato da coligação PSD/CDS, Luís Bettencourt, que lidera o projeto do UNE, e Nádia Melim, PS.