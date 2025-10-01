David Vieira foi o melhor bombeiro e bateu recorde na 7.ª edição dos Escadórios da Humanidade

O bombeiro David Vieira, da Companhia dos Bombeiros Sapadores do Funchal (CBSF) sagrou-se vencedor absoluto da 7.ª edição da Prova Internacional Escadórios da Humanidade, realizada no passado fim de semana em Braga, e estabeleceu ainda um novo recorde da competição. O bombeiros foi juntamente com os colegas homenageado esta tarde na Autarquia do Funchal.
A prova consistiu na subida dos 566 degraus do Bom Jesus do Monte, património mundial da UNESCO, com cerca de 30 quilos de equipamento de proteção individual.
“Foi a terceira vez que participei e, finalmente, consegui vencer. Era um objetivo que tinha desde a primeira edição e este ano foi a cereja no topo do bolo: alcançar o primeiro lugar e ainda bater o recorde da prova”, afirmou David Vieira, visivelmente satisfeito com o resultado.
O bombeiro, que começou nos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e passou para os Bombeiros Sapadores em 2015, destacou o nível competitivo da prova, lembrando que todos os participantes são adversários exigentes, inclusive os colegas de equipa, pois, na geral, é uma competição “todos uns com os outros”.
Até entre “colegas há sempre esse espírito saudável de superação. O objetivo é sempre melhorar os tempos e todos fizeram excelentes provas.”
Para alcançar este resultado, David Vieira sublinha que foi necessário muito empenho e treino específico dois meses antes da prova. “Isto significa muito trabalho e muita preparação. Já tenho prática de trail running e provas verticais, mas nos últimos dois meses foquei-me também em treinar com o equipamento. Foi esse esforço extra que fez a diferença.” A finalizar, o bombeiro sapadores fez ainda questão de agradecer o apoio familiar, pois não é “fácil conciliar a vida profissional, a família e os treinos. Contei com a compreensão e o apoio da minha mulher e do meu filho, e isso foi fundamental para atingir este resultado.”
Com esta vitória, David Vieira não só alcançou o objetivo que perseguia desde a primeira edição, como deixou também a sua marca na história da prova, estabelecendo um novo tempo recorde para os Escadórios da Humanidade.
