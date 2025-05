Daniela Ferraz venceu o torneio de xadrez da Escola Secundária de Francisco Franco que a Biblioteca da escola promoveu durante este ano letivo.

A finalista de ciências e tecnologias venceu na final Áron Szepsesi, também aluno de 12.º ano do mesmo curso.

O jogo da final teve a particularidade de ter sido disputado com um relógio com dois visores, um para cada jogador. Quando um jogador fazia a sua jogada, pressionava o botão do relógio, pausando o seu tempo e ativando o tempo do adversário.

No jogo para apurar os terceiro e quarto lugares, o aluno Simão Barros, do 12.º ano do curso de ciências socioeconómicas, venceu o professor Rodolfo Gomes, docente do grupo de Informática.

O juiz do torneio foi Filipe Vares Vieira, dinamizador do Clube de Xadrez da Escola Secundária de Francisco Franco