Não é com surpresa que familiares, amigos e vizinhos do cardeal D. Tolentino de Mendonça, veem circular, nos rodapés de todas as televisões portuguesas, a notícia difundida, primeiramente, pelo Sol: que o madeirense consta da lista de preferidos para suceder ao Papa Francisco.

Com os olhos humedecidos, a tia Maria Piedade, aconchegada no sofá da sala, com uma manta por cima do corpo e algumas almofadas a lhe segurarem a cabeça, admite, a balbuciar, que a sua própria filha e o sobrinho, muito amigos na infância, tinham como habitual passatempo, brincar aos altares, aos padres e aos acólitos. Aquele que agora é cardeal ‘fingia’ ser padre. E a filha de Maria Piedade, que morreu aos 7 anos de doença prolongada, era a acólita.

Recorde-se que a 28 de dezembro, a notícia de que D. Tolentino Mendonça constava na lista dos 22 mais prováveis para suceder ao papa Francisco, foi das mais badaladas nos órgãos de comunicação social portugueses.

