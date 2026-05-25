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Curso na Proteção Civil reforça capacitação em planeamento de emergência

    Curso na Proteção Civil reforça capacitação em planeamento de emergência
    Grupo dos Serviços Municipais de Proteção Civil da Madeira. DR/SRPC
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
25 Maio 2026
11:22

Decorreu mais uma edição do Curso de Planeamento de Emergência, integrado no programa de capacitação dos Serviços Municipais de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira, revelou esta manhã o Serviço Regional de Proteção Civil, através de uma publicação nas redes sociais.

Ao longo de duas semanas de formação, técnicos dos vários municípios da Região e do Serviço Regional de Proteção Civil “reforçaram competências na elaboração, operacionalização e dinamização de planos de emergência”, contribuindo para a sua atualização permanente e adequação ao atual paradigma “de riscos e aos desafios específicos do território regional”.

  • Numa das aulas do Curso de Planeamento de Emergência
    Numa das aulas do Curso de Planeamento de Emergência DR / SRPC

Na mesma nota, o SRPC adianta que a ação “permitiu consolidar conhecimentos essenciais nas áreas do planeamento, coordenação e preparação para as diferentes fases do ciclo da emergência”, em cenários de acidente grave ou catástrofe, promovendo uma “atuação cada vez mais integrada, articulada e eficaz entre as várias entidades envolvidas”.

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