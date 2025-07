Pelo terceiro dia consecutivo, os CTT continuam com falhas no sistema que impedem o pagamento dos reembolsos das viagens aéreas aos residentes da Madeira, ao abrigo do Subsídio Social de Mobilidade.

Apesar de, ontem, os CTT terem assegurado ao JM que a resolução do problema estaria “iminente”, a situação mantém-se esta quarta-feira, sem previsão concreta para a normalização dos pagamentos.

A empresa confirmou anteriormente que os constrangimentos estão relacionados com falhas nos seus sistemas informáticos e dificuldades no acesso à plataforma da Autoridade Tributária, que têm comprometido a validação do Número de Identificação Fiscal (NIF), passo essencial para o processamento dos reembolsos.

Os CTT garantem que continuam a trabalhar com a AT para resolver a situação com urgência. Entretanto, muitos residentes continuam a ser afetados, não conseguindo receber os montantes a que têm direito.

Um leitor do JM relatou que, ontem, nos CTT do Edifício 2000, foi solicitado inclusivamente o livro de reclamações por clientes com viagens prestes a atingir o limite dos 90 dias, temendo perder o direito ao reembolso.