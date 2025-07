Os CTT – Correios de Portugal confirmaram hoje, ao JM, a existência de problemas nos pagamentos dos reembolsos das viagens áreas realizadas por residentes na Madeira dentro do território nacional.

Uma fonte oficial da empresa comunicou ao JM que as dificuldades têm sido registadas “nos últimos dias”, mas acredita que a resolução do problema estará “iminente”.

“Os CTT registaram, nos últimos dias, constrangimentos tanto nos seus sistemas informáticos, como, durante o dia de ontem, no acesso à plataforma da Autoridade Tributária (AT), constrangimentos esses que têm dificultado o pagamento do Subsídio Social de Mobilidade, nomeadamente por falha na validação do NIF [Número de Identificação Fiscal]”, confirmou a mesma fonte.

Mais adianta que “os CTT estão a trabalhar ativamente com a AT na resolução desta situação, que acreditam estar iminente”.