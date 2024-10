O porto do Funchal conta hoje com a presença de dois navios de cruzeiro.

O Amadea chegou ontem numa escala não prevista, tendo sido obrigado a desviar-se para o Funchal devido ao mau tempo.

Já o MSC Poesia chegou esta manhã, cerca das 7 horas, e permanece até às 16h, altura em que vai partir do Funchal com destino final a Málaga, já com alguns madeirenses embarcados.