Bom dia!

A PSP recebeu 49 queixas de maus-tratos a animais e 10 por abandono em quase dois anos e meio. Denúncias formalizadas por pessoas singulares, que resultaram na identificação de 15 indivíduos, sendo a maioria os próprios tutores. O Comando Regional refere ao JM que tem realizado ações nas escolas que já sensibilizaram milhares de crianças para a importância dos cães na comunidade.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM numa Primeira Página que destaca que Machico tem bases para sonhar. O poder local machiquense esteve ontem reunido em torno do debate promovido no âmbito das Jornadas Madeira 2025. Oportunidade para os autarcas identificarem o que foi alcançado nos últimos doze anos e o que pode e deve ser feito no futuro.

Saiba ainda que ADRAMA reúne figuras regionais e nacionais no 30.º aniversário e que Marco Gonçalves está de regresso aos fundos europeus agrícolas.

47 viaturas abandonadas retiradas da via pública é outro assunto de relevo nesta edição que revela que kits menstruais estão disponíveis nos centros de saúde.

Conheça ainda os irmãos que vivem sonho no The Voice Kids e a história insólita da praga de ratos que invadiu esquadra de Santa Cruz.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!