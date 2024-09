Crime Meia Légua: Leitura do acórdão a 8 de outubro

Ernesto Pestana, arguido no caso do assassínio da companheira em maio de 2023, na Meia Légua, acaba de pedir desculpa em Tribunal à família da vítima. “Quero pedir desculpas à família”, disse o homem que já numa sessão anterior assumiu ter disparado a arma de fogo contra a companheira, mostrando arrependimento.

A leitura do acórdão é conhecida a 8 outubro pelas 14 horas no Juízo Central Criminal do Funchal.