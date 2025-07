Em 2023, cobertura vacinal na Região em crianças que completaram 1 ano de idade oscilou entre os 98,5% (maioria das vacinas) e os 99,0% (Vacina contra a doença invasiva por Neisseria meningitidis B – segundas inoculações).

Neste grupo etário, a cobertura da Vacina contra infeções por Streptococcus pneumoniae de 13 serotipos aumentou 1,5% relativamente a 2022 e a Vacina contra a doença invasiva por Neisseria meningitidis B – segundas inoculações subiu 1,3%.

De acordo com a DREM, para as restantes vacinas a cobertura vacinal foi muito semelhante à do ano anterior ao ano anterior, registando-se em todas um aumento de 0,1%.

A cobertura vacinal nas crianças que completaram 2 anos de idade, diminuiu em todas as vacinas, variando em 2023 entre 94,2% e 98,4%. Abaixo da meta dos 95% de cobertura vacinal ficaram as quartas inoculações das vacinas contra a doença invasiva por Haemophilus influenzae, contra a difteria, contra o tétano, contra a tosse convulsa/perpussis e contra a poliomielite que apresentaram uma cobertura de 94,2% (95,9% em 2022).

A vacina contra infeções por Streptococcus pneumoniae de 13 serotipos teve com 96,4% de cobertura (97,5% em 2022), a vacina contra a doença invasiva por Neisseria meningitidis B (terceiras inoculações) apresentou uma cobertura de 96,7% (97,9% em 2022) e a vacina contra a doença invasiva por Neisseria meningitidis C (dose única) registou uma cobertura de 97,9% (98,5% em 2022). Nas restantes vacinas, a taxa de cobertura diminuiu 0,4% relativamente a 2022 atingindo 98,4%.

Nas crianças que completaram 6 anos de idade, assistiu-se também em 2023 a uma diminuição da cobertura em todos os tipos de vacina administradas face a 2022. A diminuição nas quintas inoculações das vacinas contra a difteria, contra o tétano e contra a tosse convulsa/perpussis foi de 0,4%. abrangendo 94,4% dos indivíduos em 2023. Nas segundas inoculações das vacinas contra o sarampo, contra a parotidite epidémica e contra a rubéola a diminuição foi de 0,9%., posicionando-se em 2023 nos 94,8%. A taxa de cobertura da vacina inativada injetável contra a poliomielite (quintas inoculações) foi de 94,4%.