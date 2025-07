A EB1/PE/C da Ponta do Sol, edifício ‘O Sol’ celebrou, hoje, o encerramento do ano letivo, com uma festa dedicada ás crianças.

O evento contou com um programa diversificado e cheio de momentos especiais que encantaram crianças, famílias e toda a comunidade educativa. A manhã começou com a atuação da contadora de histórias Natália Bonito, que prendeu a atenção de todos com as suas histórias envolventes. Seguiram-se atuações das crianças do estabelecimento. Os berçários I, II e III apresentaram a performance ‘Senhor Lobo’. Os grupos de transição I e II dançaram ‘Techno saltitão’. Já as crianças do pr´-e escolar interpretaram ‘Gosto de ti’, de Luísa Sobral.

A manhã terminou com um lanche convívio que proporcionou um agradável momento de partilha entre crianças, famílias, educadores de infância e técnicas de apoio à infância, celebrando o encerramento de mais um ciclo letivo com sorrisos e memórias felizes.