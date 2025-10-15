Criação dos Green Buddies “dignifica pessoas com deficiência”

O Instituto de Segurança Social da Madeira e o Galo Resort Hotels celebraram ontem um protocolo que dá continuidade ao projeto Green Buddies, uma iniciativa que envolve os utentes dos Centros de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) e do Centro de Apoio à Deficiência Profunda (CADP).

Os Green Buddies são pequenos bonecos de tecido trabalhados à mão por pessoas com deficiência e usados pelos hotéis, que os colocam nos quartos para que os clientes possam sinalizar a dispensa de lavagem de toalhas ou até mesmo a arrumação do quarto. Este iniciativa permite, da parte do hotel, poupança de recursos, e da parte dos artesãos constitui uma forma de ocupação e até de angariação de fundos, conforme o JM teve já oportunidade de noticiar.

Paula Margarido, secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, presente na assinatura do protocolo, elogiou a iniciativa e a empresa pelo que entender ser uma forma de dar “dignidade às pessoas com deficiência, numa sintonia entre responsabilidade social e também sustentabilidade”.

Estes bonecos de pano estão em 229 quartos. O que leva a governante a salientar que de certa forma já despertaram “sorrisos a várias famílias que se depararam com estes bonecos muito bonitos, manufaturados, pelas pessoas com deficiência da Região Autónoma da Madeira”. Os hotéis estiveram representados por Frank Siebrecht e Orânio Sutil.

O protocolo, rubricado por um dos representante da empresa, pela presidente do Instituto de Segurança Social, Nivalda Gonçalves, e por Paula Margarido, insere-se na estratégia do Governo Regional “de promover parcerias entre instituições públicas, IPSS e empresas privadas, incentivando uma cultura de cooperação, cidadania e responsabilidade social em prol da inclusão das pessoas com deficiência e do desenvolvimento sustentável”.