Criação dos Green Buddies “dignifica pessoas com deficiência”

O Instituto de Segurança Social da Madeira e o Galo Resort Hotels celebraram ontem um protocolo que dá continuidade ao projeto Green Buddies, uma iniciativa que envolve os utentes dos Centros de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) e do Centro de Apoio à Deficiência Profunda (CADP).
Os Green Buddies são pequenos bonecos de tecido trabalhados à mão por pessoas com deficiência e usados pelos hotéis, que os colocam nos quartos para que os clientes possam sinalizar a dispensa de lavagem de toalhas ou até mesmo a arrumação do quarto. Este iniciativa permite, da parte do hotel, poupança de recursos, e da parte dos artesãos constitui uma forma de ocupação e até de angariação de fundos, conforme o JM teve já oportunidade de noticiar.
Paula Margarido, secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, presente na assinatura do protocolo, elogiou a iniciativa e a empresa pelo que entender ser uma forma de dar “dignidade às pessoas com deficiência, numa sintonia entre responsabilidade social e também sustentabilidade”.
Estes bonecos de pano estão em 229 quartos. O que leva a governante a salientar que de certa forma já despertaram “sorrisos a várias famílias que se depararam com estes bonecos muito bonitos, manufaturados, pelas pessoas com deficiência da Região Autónoma da Madeira”. Os hotéis estiveram representados por Frank Siebrecht e Orânio Sutil.
O protocolo, rubricado por um dos representante da empresa, pela presidente do Instituto de Segurança Social, Nivalda Gonçalves, e por Paula Margarido, insere-se na estratégia do Governo Regional “de promover parcerias entre instituições públicas, IPSS e empresas privadas, incentivando uma cultura de cooperação, cidadania e responsabilidade social em prol da inclusão das pessoas com deficiência e do desenvolvimento sustentável”.
Há muito que a circunstância atual da Habitação deixou de ser unicamente uma questão numérica. Desde os anos 70 que se adensam sinais de desequilíbrio,...
A vida política e económica de um país e de uma região, é pautada pela sua estratégia e pela sua viabilidade. Mais do que um mero exercício contabilístico,...
A venda de bens imóveis do beneficiário do regime de maior acompanhado depende sempre de autorização prévia do Tribunal. Importa, porém, deixar claro que...
A opinião pública ainda tem algumas dúvidas sobre o papel de um doutoramento na sociedade. Eu, aluno finalista do Doutoramento de Química na Universidade...
A população da Região Autónoma da Madeira deverá baixar para metade nos próximos 75 anos, segundo a mais recente projeção do Instituto Nacional de Estatística....
AQUINTRODIA
Venho surpreender-te.
Talvez pudesse começar: foi hoje que lancei a mão à pena, como era usual em tempos idos, mas já não tenho o jeito...As letras já...
Os dias que correm são estranhos, há algo neles que rejeitamos profundamente! O padrão social é obviamente dinâmico, e esse dinamismo é sinal de evolução...
Como é apanágio nas eleições autárquicas, assistiu-se a uma grande mobilização ao longo das últimas semanas, onde imperou, por regra, uma sã vivência democrática,...
Lisboa, 23 de maio de 1536. O céu pesa sobre a cidade como um presságio. Os sinos dobram, mas não anunciam festa. O som espalha-se pelas colinas, como...
Não estava no programa do Governo, não foi discutido com a comunidade científica, não existiu um diagnóstico aprofundado, não se conhece uma análise de...
A adoção de assinaturas eletrónicas deixou de ser “nice to have” para se tornar peça central na governança documental das PME. Além de reduzir erros operacionais - desde versões divergentes...
O ministro da Defesa israelita ameaçou hoje retomar os combates na Faixa de Gaza, caso o Hamas não respeite o acordo de cessar-fogo, após o movimento islamita...
O Presidente Donald Trump afirmou hoje que considera ataques terrestres de forças norte-americanas em território venezuelano, contra narcotraficantes....
Um curto-circuito num quadro elétrico instalado no campo de baixo do Centro Desportivo da Madeira, na Meia Légua, causou algum alarme junto da população....
A chuva deixou, esta noite, uma estrada no Estreito de Câmara de Lobos quase intransitável, de tão alagada.
Segundo Amílcar Figueira, autor da foto, esta...
O Instituto de Segurança Social da Madeira e o Galo Resort Hotels celebraram ontem um protocolo que dá continuidade ao projeto Green Buddies, uma iniciativa...
Entre janeiro e setembro deste ano, passaram pelo aeroporto da Madeira 4,3 milhões de passageiros.
Os dados divulgados hoje pela Vinci, que detém a ANA,...
Uma equipa de emergência pré-hospitalar da Cruz Vermelha Portuguesa e uma patrulha da Polícia de Segurança Pública foram acionadas para a zona da Fundoa,...
O secretário norte-americano da Defesa, Pete Hegseth, avisou hoje a Rússia que deve tomar medidas a curto prazo para terminar a guerra na Ucrânia, ou,...
Mais de 100 pessoas pedem esclarecimentos sobre o alegado uso da Base das Lajes, nos Açores, para transporte de armamento e escala de aeronaves militares...
O projeto Naninhas do Bem da Associação Aconxego foi apresentado hoje na Universidade Sénior da Ribeira Brava e logo um grupo de alunas deu início à confeção...