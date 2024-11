Bom dia!

Apesar da crise política, a Região conta fechar o ano com um aumento do Produto Interno Bruto acima do esperado. A manter-se este quadro, o Governo acredita que o aumento da riqueza vai prolongar-se pelo próximo ano. De acordo com a mesma previsão, o PIB per capita deverá chegar aos 29 mil euros.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca novo feriado a 2 de abril. A proposta é da nova comissão para as comemorações dos 50 Anos do 25 de Abril e já foi apresentada ao Governo, à Assembleia e aos partidos. O documento cria o “feriado do dia da Autonomia” justamente no dia em que foi consagrado o regime autonómico, a 2 de abril de 1976.

Saiba ainda que Movimento prepara candidatura à Câmara de São Vicente e que seis arguidos voltam ao tribunal a 11 de dezembro.

Saúde mental também com relevo nesta edição. Alunos pedem ajuda para combater a ansiedade.

Não perca ainda as Ocorrências com dois temas de leitura obrigatória. Cão mordeu mulher que protegia criança; Tio de Ronaldo teve acidente em Londres.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira!