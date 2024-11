O CRESCER - Centro de Apoio ao desenvolvimento Infantil, a partir de dezembro, tem um novo serviço disponível de forma a ir ao encontro das necessidades das nossas crianças e famílias. A intervenção terapêutica com o uso da técnica do Neurofeedback .

O Neurofeedback é uma modalidade de Neuromodulação Autorregulatória e tem vindo a ser estudado enquanto possibilidade de intervenção clínica e maximização do desempenho desde os anos 60, sendo que, com os avanços das neurociências, as publicações de estudos científicos têm vindo a aumentar, conferindo ao Neurofeedback o estatuto de prática clínica confiável, com elevada probabilidade de oferecer resultados.

Trata-se de uma técnica terapêutica de análise e modulação das ondas cerebrais, que estabelece uma conexão entre os sintomas observados no indivíduo e o seu reflexo a nível neurofisiológico. Este tratamento tem a capacidade de treinar o cérebro, de forma monitorizada e não-invasiva.

O Neurofeedback tem comprovado ser uma ferramenta útil para exercitar o cérebro e um método de intervenção eficaz em diversos contextos, nomeadamente no âmbito escolar/académico. Permite fortalecer os principais padrões cerebrais, melhorar a comunicação cortical e possibilitar que diferentes áreas do cérebro funcionem com mais eficiência.

Vários estudos têm demonstrado melhorias ao nível da atenção e concentração, memória, velocidade na tomada de decisão, funções executivas, cálculo, resolução de problemas, capacidade de lidar com o stress, melhorias do sono, melhorias nas interações sociais e maior resiliência emocional.

De forma a esclarecer melhor os pais, cuidadores, profissionais da educação e da saúde e outros interessados sobre esta intervenção, iremos realizar uma sessão de esclarecimento no dia 23 de novembro pelas 17h00.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas através deste link.