- ‘Domingo Gordo’ é dia de ‘Carnaval Trapalhão’ com as tradições carnavalescas pelas ruas e praças de algumas freguesias da Região, a tarde apresentar-se-á repleta de desfiles, carros alegóricos e grupos de mascarados e também de humor. A saber:

- Na freguesia de Gaula, o cortejo está agendado para as 13h00.

- No Porto Moniz, a concentração dos foliões é no Porto de Recreio a partir das 14h30. O cortejo é às 15h30.

- No Campanário, as festividades arrancam às 15h00, com saída junto ao Restaurante La Parreira.

- Em Machico, a folia está marcada para as 15h00, com início na Rua Dom Tolentino Mendonça.

- A vila da Ponta do Sol também tem animação de Carnaval. O cortejo principia às 16h00, na Avenida 1.º de Maio.

- O cortejo do Arco da Calheta, está marcado para as 16h00, com a concentração na Praceta do Arco.

- O Cortejo Trapalhão no Estreito de Câmara de Lobos, está agendado para as 16h00, com partida junto ao Parque de Estacionamento da freguesia.

- Santa Cruz começa a festa às 17h00, com a partida do cortejo junto à Casa da Cultura.

- A Orquestra Clássica da Madeira apresenta, às 18h00, no Centro de Congressos da Madeira, o Concerto de Carnaval sob o tema o “Pedro e a Loba”.

- A fadista Carminho traz ao Teatro Municipal Baltazar Dias, a partir das 19h00, o seu álbum Portuguesa.