Luís Chaves, coordenador nacional da Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local – Minha Terra, manifestou hoje a intenção de voltar a reunir na Madeira os Grupos de Ação Local (GAL) do continente e dos Açores, promovendo o reforço do trabalho em rede entre territórios.

A declaração foi feita durante a sua intervenção no painel Balanço e perspetivas da abordagem LEADER na Europa e em Portugal’, no evento da ADRAMA, que decorre na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente.O responsável recordou que a última grande reunião nacional de GAL teve lugar precisamente naquele espaço, em 2014. “Vamos, com certeza, tentar voltar a vir com os GAL todos à Madeira e aos Açores”, afirmou.

De resto, Luís Chaves fez, na sua intervenção, uma apresentação mais técnica sobre o LEADER é um subprograma do FEADER - Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, com o objetivo de apoiar os meios rurais, elencando os objetivos, abordagem do mesmo e a sua evolução até aos dias de hoje. “Foi um percurso sempre em crescendo na Europa”, realçou.