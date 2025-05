Bom dia e bom fim de semana!

- A Praça do Município, na cidade do Funchal recebe, às 10h00, a construção do Muro da Esperança. A iniciativa conta com a participação de dezenas de crianças de escolas e instituições.

- O salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira acolhe, às 15h00, o concerto dos laureados do concurso Nacional de Música, Luiz Peter Clode.

- Na Quinta Magnólia, às 15h00, realiza a iniciativa “Nutrição e Cancro’, dinamizada pela Mama Help.

- Às 17h00, na FNAC Madeira, decorre a apresentação dos livros ‘Podes Falar Comigo’ da psicóloga Rute Agulhas e ‘Julieta, a tartaruga que perdeu a carapaça’ do assistente social Jorge Neo Costa, ambos membros do grupo VITA.

- Arranca às 17h00, no Paul do Mar, a 2.ª edição do Calheta SoundsCool.

- Pelas 18h00, no Centro de Congressos da Madeira, a Orquestra Clássica da Madeira apresenta o concerto alusivo à Festa da Flor, com a soprano italiana Carmen Giannattasio, sob a direção do maestro Gianluca Marcianò.