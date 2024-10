Conhecidos 14 projetos vencedores do ‘Programa Bairro Feliz’

Já são conhecidos os 14 projetos que irão ser apoiados na Madeira peloPingo Doce no âmbito da 4.ª edição do ‘Programa Bairro Feliz’.

A atribuição de um valor até 1.000 será feita aos projetos mais votados pelos clientes da cadeia de supermercados. Ao longo das várias edições já foram apoiados 58 projetos na Região.

Leia a nota de imprensa do Pingo Doce:

“Os portugueses já elegeram as causas vencedoras da 4ª edição do Programa Bairro Feliz. Na Região Autónoma da Madeira, o Pingo Doce vai apoiar 14 projetos, eleitos através da votação dos clientes, com um valor até 1.000€. A nível nacional, o Programa Bairro Feliz do Pingo Doce vai apoiar 459 causas.

A pesagem dos votos e a entrega dos donativos decorreram no passado sábado, dia 26 de outubro, nas 14 lojas da Região Autónoma, que receberam esta iniciativa durante os últimos meses.

Com o Programa Bairro Feliz, o Pingo Doce reforça o envolvimento com as comunidades circundantes das suas lojas, dando voz aos vizinhos e às entidades locais, que podem inscrever e votar nas ideias que gostariam de concretizar no seu Bairro, em prol do bem-estar da vizinhança.

Assim, cada loja Pingo Doce apoia com um donativo de até 1.000€, uma causa que promova um impacto positivo na comunidade onde se insere, dando resposta a situações e necessidades especificas de cada bairro.

Alguns exemplos de causas vencedoras na Região Autónoma da Madeira contemplam a aquisição de um forno a lenha para os elementos de uma instituição aprenderem a confecionar diversos tipos de pães madeirenses, com recurso a receitas tradicionais transmitidas por pessoas de diversas localidades da ilha, ou a compra de tablets e jogos específicos de treino cognitivo, projeto vencedor no Pingo Doce Super Ribeira Brava, com o propósito de promover o envelhecimento saudável. Destaque, ainda, para o donativo entregue à Escola Profissional Dr. Sérgio Teixeira, cuja causa esteve a votação no Pingo Doce Super Câmara de Lobos, que concorreu ao Programa de modo a comprar equipamento desportivo para o uso de todos os atuais e futuros alunos da instituição.

De recordar que o Programa Bairro Feliz, cuja 4ª edição nacional termina agora, já apoiou 58 projetos de diferentes áreas na Região Autónoma da Madeira.

A nível nacional a edição deste ano teve 2.700 ideias inscritas que visam ajudar a melhorar os Bairros ou apoiar um projeto da comunidade nas áreas de Saúde, Bem-estar e Desporto, Apoio Social e Cidadania, Cultura e Património, Turismo e Lazer, Educação, Ambiente e Causa Animal.

O Bairro Feliz já apoiou 1.950 causas de diferentes áreas, o que representa um investimento do Pingo Doce de perto de 2 milhões de euros no apoio às comunidades envolventes.