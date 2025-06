A Casa do Povo de São Roque do Faial voltou a organizar, ontem, 23 de junho, o Concurso de Fontanários, 21.ª edição. Os objetivos do concurso foram atingidos na íntegra pois os mesmos passavam por manter a tradição de enfeitar os fontanários públicos da freguesia por altura do São João, assim como, proporcionar momentos de convívio e confraternização entre as pessoas que residem próximo das fontes. Pretendemos também preservar, valorizar e divulgar o património local que são os fontanários públicos.

Os 14 fontanários públicos existentes na nossa freguesia, distribuídos pelos vários sítios, todos concorreram, pelo que ainda nos deixou mais satisfeitos.

Um júri constituído pelo Presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, pelo Coordenador das outras Modalidades de Formação da Escola B+S com Pré-escolar e Creche Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, Prof. Francisco Vasconcelos, e por uma representante da Confraria da Truta e da Sidra, Olinda Pinto, percorreu os fontanários a concurso. Para além do júri, da comitiva faziam parte o Presidente da Casa do Povo de São Roque do Faial: Heliodoro Dória, o Presidente da Junta de Freguesia de São Roque do Faial: Gonçalo Jardim, a Deputada à Assembleia Legislativa da Madeira: Cláudia Perestrelo e o Vereador da Câmara de Santana: Gabriel Faria.

Foram atribuídos prémios monetários, (entre 80 e 20 euros) a todos dos fontanários concorrentes. Aos responsáveis pela organização do enfeitamento de cada fontanário foi também entregue um troféu alusivo ao concurso. Os vencedores do concurso foram:

1.º Achada do Folhadal

2.º Pico do Cedro Gordo I

3.º Serradinho

O prémio revelação foi para a fonte do sítio do Lombo dos Palheiros.

Os fontanários vencedores receberam: 80€ o 1.º classificado, 70€ o 2.º, 60€ e o 3.º 55€ para o 4.º classificado, como prémio revelação.

Na sessão de encerramento, dirigindo-se às pessoas presentes, o Presidente da Casa do Povo de São Roque do Faial, Heliodoro Dória, começou por agradecer o empenho de todos os concorrentes e a forma como a iniciativa decorreu, destacando o facto de todos os fontanários terem aceitado o repto da Casa do Povo e aderido à iniciativa. Salientou a forma empenhada como as pessoas enfeitaram as fontes, não esqueceu o modo como os vários sítios receberam o júri do concurso, e toda a comitiva que os seguia, com a gastronomia típica da época.

No uso da palavra o Presidente da Câmara de Santana, Dinarte Fernandes, louvou a Casa do Povo de São Roque do Faial por mais esta iniciativa mostrando o seu agrado e agradecimento pela forma empenhada como todos se envolveram no concurso. Destacou o excelente trabalho feito na maioria das fontes, o que dificultou a decisão do júri. Por sua vez o Presidente da Junta de Freguesia, Gonçalo Jardim, voltou a enaltecer a Casa do Povo por mais esta iniciativa, realçando a importância que ela tem para os residentes nos vários sítios da freguesia de São Roque do Faial.

A atividade terminou com um convívio, junto ao fontanário do Lombo dos Palheiros, para todos os participantes. A animação foi garantida pelo Grupo de Tocares e Cantares “Camponeses”.