Na sequência da resolução do Conselho do Governo de 6 de dezembro, concedendo tolerância de ponto nos dias 23, 24, 30 e 31 de dezembro aos funcionários públicos, os Serviços de Finanças da Região Autónoma da Madeira irão manter o seu horário normal de funcionamento nos dias 23 e 30 de dezembro.

Já no dia 31 de dezembro, último dia do ano, os serviços estarão abertos de manhã, entre as 9h e as 12h30. No dia 24 de dezembro, estarão encerrados.