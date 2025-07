A lista liderada por Jorge Carvalho para as autárquicas no Funchal já está fechada e devidamente arrumada. E a primeira constatação é que a coligação PSD/CDS efetuou uma revolução nas escolhas. Não só em comparação com a vereação que cessa mandato, mas também atendendo às escolhas que integravam as opções de José Luís Nunes, que saiu da corrida eleitoral por razões pessoais. Em plano de destaque surge Helena Leal, no segundo posto da lista. Mas as opções do ainda secretário regional também incluem Ana Bracamonte, no sétimo lugar. Os restantes são novidades, incluindo o nome lançado pelo CDS na 6.ª posição da hierarquia, que passamos a enunciar:

Jorge Carvalho dispensa apresentações. O professor é licenciado em Educação Física e Mestre em Gestão do Desporto. Ssempre foi muito ativo em termos de cidadania, como demonstra o curriculum que segue abaixo: - Presidente da Direção da Associação Académica da Universidade da Madeira

- Provedor do Estudante da Universidade da Madeira

- Presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo

- Vogal do Conselho Diretivo do Instituto da Juventude da Madeira

- Diretor Regional de Juventude

- Vice-presidente do Conselho Diretivo da Escola Secundária Jaime Moniz

- É o atual secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia

A número 2 da lista é Helena Leal, atual vereadora com os pelouros da Educação, Social, Juventude, entre outros. É licenciada em Psicologia e Doutorada em Psicologia da Saúde, afirmando-se ainda como especialista em Psicologia Clínica, Psicologia da Justiça, Comunitária e Intervenção precoce. Desempenhou as seguintes funções:

- Técnica superior no serviço público e privado nomeadamente no SESARAM, no Instituto Nacional de Medicina Legal e em Clínica Privada

- Membro efetivo da ordem dos Psicólogos Portugueses do Funchal

- Atualmente, desempenha as funções de Vereadora da Câmara Municipal do Funchal

No 3.º lugar da equipa de Jorge Carvalho surge Carlos Rodrigues. É mais conhecido do público pelo seu desempenho enquanto deputado do PSD-M, embora tenha um histórico abrangente na esfera pública e privada. Assume a área das Finanças: Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE Gestor de Empresas, desempenhou as seguintes funções:

- Deputado Municipal pelo Funchal

- Deputado à Assembleia da República

- Membro da Assembleia Parlamentar da NATO

- Deputado à Assembleia Legislativa da Madeira

- Presidente do Conselho Económico e Social da Madeira

- Membro da Direção da ASSICOM

- Membro da Direção da ACIF

- Atualmente, desempenha as funções de Adjunto do Secretário Regional das Finanças

O número 4 será Paulo Lobo, que entra na equipa com a responsabilidade de liderar as áreas do Urbanismo e Obras Públicas. Doutorado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico e professor de carreira na Universidade da Madeira, já desempenhou os seguintes cargos:

- Coordenador do Departamento de Engenharia Civil e Geologia

- Vice-presidente da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia

- Presidente do Observatório de Emprego e Formação Profissional

- Docente convidado no Departamento de Engenharia Civil da Universidade Nova de Lisboa

- Membro da Assembleia de Representantes da Ordem dos Engenheiros e integrou o Conselho Regional do Colégio de Engenharia Civil da Região Madeira da mesma Ordem

- Vereador sem pelouro em regime de substituição na Câmara Municipal do Funchal

- Presidente da Assembleia de Freguesia de São Pedro

- Atualmente, desempenha funções docentes

No 5.º posto aparece Paula Jardim, escolhida para assumir competências ao nível das pastas do Ambiente, Águas e Resíduos, entre outros. Licenciada em Engenharia Agrícola, desempenhou as seguintes funções:

- Responsável de produção na sociedade Odefruta do grupo Plein Sud Holding

- Chefe de Divisão de Infraestruturas e apoio ao Comércio Agrícola no quadro da administração publica regional

- Presidente do Conselho Fiscal da Associação de Jovens Agricultores da Madeira e Porto Santo

- Adjunta do Gabinete Regional de Agricultura e Pescas

- Presidente do Conselho Diretivo do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato, IP-RAM

- Deputada Municipal pelo Porto Moniz

- Atualmente, colabora com a Águas e Resíduos da Madeira, S.A

O nome escolhido pelo CDS surge na 6.ª posição. Trata-se do jovem Leandro Silva, que fica responsável pelos Assuntos Jurídicos e Recursos Humanos, entre outras matérias. No plano académico, é licenciado em Direito pela Universidade Europeia, Mestrando em Ciência Jurídica com especialização em Direito Civil na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e tem Pós-Graduação em Direito Empresarial Desempenhou as seguintes funções:

- Técnico Superior no gabinete jurídico da Câmara Municipal de Santa Cruz

- Presidente da Juventude Popular da Madeira

- Presidente da Associação Social e Recreativa dos Trabalhadores do Município de Santa Cruz

- Atualmente, é Técnico Especialista na Secretaria Regional de Economia

A atual vereadora da CMF, Ana Bracamonte, volta a estar na lista do PSD/CDS para a Autarquia, mas no 7.º lugar. Licenciada em Direito pela Universidade Central da Venezuela com equivalência em Licenciatura em Direito pela Universidade do Porto, tem Pós-Graduação em Direito Administrativo pela Universidade Católica Portuguesa. A advogada já desempenhou funções como:

- Técnica superior na Direção Executiva da Magistratura, órgão auxiliar do Supremo Tribunal de Justiça venezuelano

- Técnica superior do Gabinete Jurídico no Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM)

- Vogal na Assembleia de Freguesia da Sé

- Dirigente do Gabinete Jurídico do ISSM, IP-RAM

- Atualmente, desempenha as funções de Vereadora da Câmara Municipal do Funchal

O 8.º da lista é licenciado em Direito. Henrique Carreira, militante social-democrata, tem vindo a subir na hierarquia partidária. Desempenhou as seguintes funções:

- Presidente da JSD/Santo António

- Vice-Presidente do Conselho de Jurisdição da JSD Madeira

- Presidente do Conselho de Disciplina da Associação de Ginástica Rítmica da Madeira

- Atualmente, desempenha as funções de jurista na Direção Regional de Administração Escolar

No 9.º posto está a licenciada em Serviço Social pela Universidade da Madeira, Mara França. Que tem ainda uma Pós-Graduação em Mediação Familiar e Gestão de Conflitos pelo Instituto Português de Mediação familiar e uma Master Business Administration em Gestão de Centros e Serviços Sociais pela Cognos. Assistente Social de profissão, faz parte da Comissão Política dos Trabalhadores Sociais Democratas da Madeira. Atualmente é a diretora do Lar da Associação de Socorros Mútuos 4 de Setembro de 1862.

Em 10.º está Pedro Ideia. Licenciado e Doutorando em Bioquímica, já desempenhou funções como:

- Investigador no Centro de Química da Madeira

- Dirigente na Associação Académica da Universidade da Madeira

- É atualmente Técnico Superior na Direção Regional das Pescas.