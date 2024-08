Bom dia!

- A reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz tem início, às 9h00, no salão nobre do edifício da autarquia.

- Às 9h30 começa, na Câmara Municipal do Funchal, a reunião semanal da vereação. As declarações finais estão previstas para as 12h00.

- Na Semana da Juventude de Machico, haverá a partir das 10h00 a promoção do Cartão Jovem Municipal, divulgação de oferta formativa.

- Pelas 14h30, no Design Centre Nini Andrade, acontece a festa de encerramento das atividades de verão do Projeto Academia Jovem Ativo (AJA), promovida pela Associação Casa do Voluntário.

- Pelas 19h00, na Galeria Anjos Teixeira, à Rua João de Deus n. 12, no Funchal, realiza-se uma sessão das ‘Conversas de Abril’, sobre a ‘Ocupação do Engenho do Hinton. Lutas do movimento camponês na ilha da Madeira’, com Liberato Fernandes.

- Na Festa do Vinho Madeira, no último dia da XIX Semana Europeia de Folclore, as atuações têm lugar no anfiteatro Elisa da Costa Silva de Afonseca – Centro Cívico de Santa Maria Maior.

* 21h00, Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja – Lisboa

* 21h40, Grupo Folclórico ‘Os Pescadores de Tancos’ – Santarém

* 22h00, Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova -Madeira