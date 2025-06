Bom dia! É sexta-feira!

* Hoje as Jornadas JM Madeira estão em Câmara de Lobos. A iniciativa decorre entre as 10h00 e as 12h30, no Museu de Imprensa da Madeira, com destaque para o balanço ao mandato autárquico que está a terminar. As intervenções estão a cargo do Presidente da Assembleia Municipal, do Presidente da Câmara e dos Presidentes de Juntas de Freguesia. O evento é de entrada livre, mas pode ser acompanhado em direto através das plataformas do JM Madeira e do canal na MinhaTerra. No sábado, pode ler na edição impressa o resumo das intervenções.

* O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 10h00, na cerimónia de entrega de Diplomas de Mérito Escolar a alunos do 12.º ano de escolaridade da Escola Secundária de Francisco Franco, que terá lugar no ginásio central do estabelecimento de ensino.

* A secretária regional da Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, desloca-se pelas 10h00, à Estação de Tratamento de Água Eng.º Manuel Rafael Amaro da Costa, situada na Alegria, freguesia de São Roque, no âmbito do Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais (POCIR) de 2025, que entrou em vigor a 1 de junho e permanecerá até 30 de novembro de 2025.

* O Miradouro de São Roque será novamente palco da Feira Gastronómica, que este ano decorre entre hoje e domingo. O evento é promovido pela Junta de Freguesia de São Roque em parceria com a Casa do Povo local, e promete ser uma celebração dos “sabores, tradições e saberes” da terra.

* Será inaugurada pelas 17h00, no Museu de Eletricidade - Casa da Luz, a exposição coletiva “O Meu Olhar para o Futuro”, promovida pelo Jardim Escola João de Deus – Funchal.

* A Freguesia de Santo António da Serra comemora hoje o seu 189ª aniversário. A sessão solene irá realizar-se no Polidesportivo da EB1/PE dos Maroços, pelas 18h00. O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel marcará presença.

* Será gravado hoje, mais um episódio do podcast “Madeira Soundscape”, às 19h00, na FNAC do centro comercial Madeira Shopping, tendo como convidada a jovem cantora Brasy e é apresentado por Ricardo Relvas, locutor da rádio 88.8 JM FM. O

podcast estará disponível nas plataformas Spotify, Apple Music, YouTube, e nos meios do JM.

* O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, apresenta o espetáculo “Quantas Alminhas Perdidas Podem Dançar Sobre um Ovo”, uma criação coletiva dos alunos do 2.º ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo – Interpretação, com dramaturgia e orientação do professor João Paiva. As apresentações terão lugar no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, hoje às 20h00 e amanhã às 18h00.

* O mar que separa também une. É com este espírito de comunhão cultural que Cremilda Medina sobe hoje ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, pelas 20h00, para apresentar o espetáculo “Mar... Morada d’Sodade”, um concerto especial que une duas culturas insulares irmãs, Cabo Verde e Madeira, numa noite de emoções, memória e identidade. Vânia Fernandes é a convidada para uma celebração musical que une os arquipélagos de Cabo Verde e da Madeira.

* O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, em colaboração com a Câmara Municipal da Calheta, a Banda Militar da Madeira e o Coro de Câmara da Madeira, apresenta às 21h00, no Porto de Recreio da Calheta, a imponente obra “The Queen Symphony”, do compositor Tolga Kashif, inspirada na mítica banda britânica Queen.