Bom dia!

- Arranca às 9h00, a reunião plenária desta quarta-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- Começa às 10h00, no Gabinete de Administração Pública do Porto Santo, a cerimónia de boas-vindas dos programas ‘Jovens em Formação’, ‘Monitor Júnior’ e ‘Colombo’, onde marca presença a Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.

- O Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe, às 14h30, a apresentação da 3.ª edição do Projeto Impulso.

- A assinatura do contrato de atribuição da primeira Bolsa de Estudo “+ Madeira na Europa”, realiza-se às 15h00, no salão nobre do Governo Regional.

- Pelas 15h00, na Reitoria da Universidade da Madeira, decorre uma reunião com a presença da Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e do Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores com o Reitor da Universidade da Madeira.

- Às 16h00, a empresa Land and Sea Garage, no Campanário, recebe a visita do Presidente do Governo Regional.

- O Arquivo e Biblioteca Municipal da Madeira, recebe, às 17h00, a exposição ‘João França – Um escritor Madeirense’.