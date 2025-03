Bom dia! É quinta-feira!

* A Comissão para a Igualdade e a Inclusão da Universidade da Madeira organiza o 1.º Congresso Internacional ‘Perspetivas Multidisciplinares sobre Género e Inclusão’, um evento que promete ser um marco na discussão académica e social sobre estas temáticas. O congresso decorrerá entre hoje e amanhã, no Colégio dos Jesuítas. A sessão de abertura está marcada para as 9h00.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar presente às 11h00 na cerimónia de abertura da nova sede do Sporting Clube da Madeira, localizada à Avenida Luís de Camões, Bloco 11, Lojas nº 1 e 2, Conjunto Habitacional do Hospital.

* O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, preside pelas 14h30 à Sessão de Abertura do ‘Simpósio de Nefrologia’, no auditório do Museu da Eletricidade - Casa da Luz.

* A reunião do executivo da Câmara Municipal da Ponta do Sol vai começar às 15h30, no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho, com 11 pontos em agenda para apreciação e votação.

* O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe hoje e amanhã o espetáculo ‘Liberdade, que te quero minha (ou sobre como não nos metermos em apuros)’. As sessões serão às 19h00 nos dois dias.